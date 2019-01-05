"Валенсия" Черышева против "Алавеса": смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 5 января, "Валенсия" проводит гостевой матч с "Алавесом". За "летучих мышей" в этом сезоне выступает россиянин Денис Черышев.

В текущем сезоне на счету игрока сборной России 15 матчей, 1 гол и 2 передачи во всех турнирах.

Winline считает, что у "Валенсии" есть шанс отобрать очки у хозяев.

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Следить за матчем "Алавес" – "Валенсия" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).