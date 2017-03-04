Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Эйбаром" с коэффициентом 1,73

4 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании "Эйбар" – "Реал". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Эйбар" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,63 – Н 4,08 – П2 1,73

Трансляция матча "Эйбар" – "Реал" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эйбар" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Эйбар" – "Реал" 4 марта на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-4, 1 – 14.

Результаты последних матчей