12:45 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Эйбаром" с коэффициентом 1,73

"Эйбар" – "Реал". Фото REUTERS
"Эйбар" – "Реал". Фото REUTERS
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4 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании "Эйбар" – "Реал". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Эйбар" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,63 – Н 4,08 – П2 1,73

Трансляция матча "Эйбар" – "Реал" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эйбар" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Эйбар" – "Реал" 4 марта на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-4, 1 – 14.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 ноября 2014 года

Чемпионат Испании

"Эйбар" – "Реал"

0:4

11 апреля 2015 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Эйбар"

3:0

29 ноября 2015 года

Чемпионат Испании

"Эйбар" – "Реал"

0:2

9 апреля 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Эйбар"

4:0

2 октября 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Эйбар"

1:1
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