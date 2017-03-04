Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Эйбаром" с коэффициентом 1,73

4 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании "Эйбар" – "Реал". Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Эйбар" – "Реал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,63 – Н 4,08 – П2 1,73
Трансляция матча "Эйбар" – "Реал" 4 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эйбар" – "Реал".
Прямая трансляция матча "Эйбар" – "Реал" 4 марта на канале "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-4, 1 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 ноября 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Эйбар" – "Реал"
|
0:4
|
11 апреля 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Эйбар"
|
3:0
|
29 ноября 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Эйбар" – "Реал"
|
0:2
|
9 апреля 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Эйбар"
|
4:0
|
2 октября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Эйбар"
|
1:1