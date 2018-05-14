Боатенг первым с 2005 года оформил хет-трик в матче против "Барселоны" в ла лиге

Нападающий "Леванте" Эммануэл Боатенг в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (5:4) оформил хет-трик. Форвард команды из Валенсии стал первым с 2005 года футболистом, сумевшим трижды в одной игре примеры поразить ворота каталонцев.

Предудущий игрок, которому это удалось – Диего Форлан. В матче 37-го тура чемпионата Испании-2004/05 уругвайский форвард, выступавший в то время за "Вильярреал", спас свою команду от поражения – встреча завершилась со счетом 3:3.

5:4! "Леванте" прервал 43-матчевую серию "Барсы" без поражений в чемпионате