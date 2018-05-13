5:4! "Леванте" прервал 43-матчевую серию "Барселоны" без поражений в чемпионате

"Леванте" дома в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл "Барселону" (5:4). В составе хозяев хет-трик на счету Эммануэла Боатенга, дублем отметился Энис Барди. У гостей тремя точными ударами ответил Филиппе Коутинью, еще один на счету Луиса Суареса.

Отметим, что во встрече в Валенсии прервалась рекордная беспроигрышная серия каталонцев, которая, с учетом сезона-2016/17, начситывала 43 игру (34 победы и 9 ничьих).

В 38-м туре команда под руководством Эрнесто Вальверде, завоевавшая чемпийский титул в конце апреля, 20 мая дома сыграет с "Реал Сосьедад". "Леванте" днем ранее на выезде встретится с "Сельтой".

Чемпионат Испании

Ла лига

37-й тур

"Леванте" - "Барселона" - 5:4 (2:1)

Голы: Боатенг, 9 (1:0). Боатенг, 30 (2:0). Филиппе Коутинью, 38 (2:1). Барди, 46 (3:1). Боатенг, 49 (4:1). Барди, 56 (5:1). Филиппе Коутинью, 59 (5:2). Филиппе Коутинью, 64 (5:3). Луис Суарес, 71 - с пенальти (5:4).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Робер, Постиго, Луна, Моралес (Рочина, 85), Лукич, Кампанья, Барди, Рохер (Лерма, 69), Боатенг (Паццини, 77).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Фермален (Пике, 32), Мина, Жорди Альба, Филиппе Коутинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Суарес, 60), Луис Суарес, Дембеле (Пако Алькасер, 60).

Предупреждения: Фермален, 20. Барди, 22. Боатенг, 37. Коке, 62. Бускетс, 65. Кампанья, 70. Лерма, 88. Луис Суарес, 88. Суарес, 89. Паццини, 90+3. Пике, 90+4.

Судья: Мелеро Лопес.

13 мая. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.

Все о чемпионате Испании по футболу