Батшуайи намерен вернуться в "Челси"

Нападающий "Валенсии" Миши Батшуайи, права на которого принадлежат "Челси", заявил, что не думает о том, чтобы остаться в испанском клубе после истечения срока арендного соглашения.

– Остаться в "Валенсии"? Нет. Я очень уважаю "Челси", и мне нравится этот клуб, – цитирует The Times Батшуайи. – Эта аренда важна для моего развития. Мне нужно показать, насколько я хорош, чтобы вернуться в "Челси" более качественным игроком.

Батшуайи – первый игрок, забивший в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании в XXI веке