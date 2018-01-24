"Барселона" объявила о переходе Маскерано в "Хэбэй Чайна Форчун"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано продолжит карьеру в китайском "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает пресс-служба каталонцев. Официально сделка будет оформлена 26 января.
Во вторник сине-гранатовые сообщили об уходе 33-летнего игрока после 7,5 лет в клубе.
24 января состоится церемония, посвященная уходу аргентинца. На ней будут присутствовать президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и игроки команды.
Маскерано выступал за каталонцев с 2010 года. За это время он провел 334 официальных матча и выиграл 18 трофеев.
#ThanksMasche https://t.co/A0I7uYUjvu pic.twitter.com/FOtAISZqgb– FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 января 2018 г.
Millwall82
Будущий соперник Спартака в азиатской ЛЧ.
14:15
Очень плохой мальчик
Эх, жалко..
13:13