"Барселона" объявила о переходе Маскерано в "Хэбэй Чайна Форчун"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано продолжит карьеру в китайском "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает пресс-служба каталонцев. Официально сделка будет оформлена 26 января.

Во вторник сине-гранатовые сообщили об уходе 33-летнего игрока после 7,5 лет в клубе.

24 января состоится церемония, посвященная уходу аргентинца. На ней будут присутствовать президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и игроки команды.

Маскерано выступал за каталонцев с 2010 года. За это время он провел 334 официальных матча и выиграл 18 трофеев.