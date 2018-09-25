"Атлетико" - "Уэска": видеотрансляция матча - в 23.00

В матче 6-го тура чемпионата Испании сегодня, 25 сентября, сыграют "Атлетико" и "Уэска". Игра ла лиги начнется в 23.00 по московскому времени.

"Атлетико" в текущем сезоне испытывает проблемы с атакой. В пяти матчах ла лиги команда Диего Симеоне всего лишь пять раз поразила ворота соперника. Несмотря на это, команда набрала 8 очков и идет в числе лидеров.

"Уэска" набрала только 4 очка и пропустила больше всех - 13 голов.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Эспаньол" - "Эйбар": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 6-й тур, 25 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.00 (мск)



Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Испании по футболу - здесь