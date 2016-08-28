01:08 | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетико" снова теряет очки в матче с новичком Ла Лиги

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"Атлетико" во втором туре подряд не смог обыграть новичка испанской Ли Лиги - после ничейного исхода встречи 1-го тура с "Алавесом", в субботу "матрасники" потеряли очки в матче с "Леганесом". Игра завершилась нулевой ничьей.

Испания

Примера

2-й тур

"Леганес" - "Атлетико" - 0:0

"Леганес": Серантес, Бустинса, Мантовани, Диас, Рико, Рубен Перес, Габриэл, Лопес, Мартин (Инсуа Бланко, 62), Шимановски (Марин, 46), Герреро (Мачис, 83).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи (Феррейра-Карраско, 63), Фернандес (Гайтан, 79), Коке, Ньигес, Гамейро (Фернандо Торрес, 58), Гризманн.

Предупреждения: Ньигес, 37. Мартин, 61. Рубен Перес, 70. Мантовани, 72.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

27 августа. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

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