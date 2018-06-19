"Атлетико" продлил контракты с Гризманном и Эрнандезом

"Атлетико" объявил о продлении контракта с нападающим Антуаном Гризманном и защитником Люка Эрнандезом. Как информирует официальный сайт клуба, соглашение с первым рассчитано до 2023 года, а со вторым – до 2024-го.

В минувшем сезоне 27-летний Гризманн провел 49 матчей в составе "Атлетико" и забил 29 голов, а 22-летний Эрнандез сыграл в 44 матчах и сделал 3 голевые передачи.