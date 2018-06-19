"Атлетико" продлил контракты с Гризманном и Эрнандезом

"Атлетико" объявил о продлении контракта с нападающим Антуаном Гризманном и защитником Люка Эрнандезом. Как информирует официальный сайт клуба, соглашение с первым рассчитано до 2023 года, а со вторым – до 2024-го.
Grandes noticias desde Rusia. @AntoGriezmann ha firmado su renovación hasta 2023, @LucasHernandez hasta 2024 y Lemar su contrato #AúpaAtleti https://t.co/f1wjstCtj6 pic.twitter.com/vgRN0pture– Atlético de Madrid (@Atleti) 18 июня 2018 г.
В минувшем сезоне 27-летний Гризманн провел 49 матчей в составе "Атлетико" и забил 29 голов, а 22-летний Эрнандез сыграл в 44 матчах и сделал 3 голевые передачи.