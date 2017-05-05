"Атлетико" продал часть прав на игроков компании агента Криштиану Роналду?

"Атлетико" продал часть прав на 20 футболистов инвестиционной компании Quality Football, утверждают der Spiegel и Football Leaks. Фирма фактически была создана и принадлежит бывшему исполнительному директору "Челси" Питеру Кеньону и известному агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы в том числе нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Отмечается, что "матрасники" продали 40 процентов прав на полузащитника Сауля Ньигеса за 1,5 миллиона евро. При этом в сделке отмечено, что хавбек может быть продан не менее чем за 45 миллионов евро. Quality Football получит процент от этой суммы – 16,5 миллиона.