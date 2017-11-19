"Атлетико" и "Реал" голов не забили, "Барселона" ушла в отрыв

"Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании - 0:0. "Матрасники" продлили свою серию без поражений - в этом сезоне команда еще не проигрывала.

В турнирной таблице ла лиги "Реал" и "Атлетико" занимают 3-е и 4-е места. Обе команды отстают от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Атлетико" - "Реал" - 0:0

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Л.Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Феррейра-Карраско, 54), Гризманн (Гамейро, 77), Корреа (Фернандо Торрес, 77).

"Реал": Касилья, Серхио Рамос (Начо, 46), Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич, Кроос, Иско, Каземиру, Криштиану Роналду, Бензема (Асенсио, 76).

Предупреждения: Карвахаль, 21. Савич, 34. Сауль, 63. Коке, 70. Хуанфран, 78. Начо, 82. Л.Эрнандез, 83. Годин, 90.

Судья: Фернандес Борбалан.

18 ноября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.