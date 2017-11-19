"Атлетико" и "Реал" голов не забили, "Барселона" ушла в отрыв

"Атлетико" и "Реал" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании - 0:0. "Матрасники" продлили свою серию без поражений - в этом сезоне команда еще не проигрывала.
В турнирной таблице ла лиги "Реал" и "Атлетико" занимают 3-е и 4-е места. Обе команды отстают от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.
Чемпионат Испании
Лига 1
12-й тур
"Атлетико" - "Реал" - 0:0
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Л.Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Феррейра-Карраско, 54), Гризманн (Гамейро, 77), Корреа (Фернандо Торрес, 77).
"Реал": Касилья, Серхио Рамос (Начо, 46), Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич, Кроос, Иско, Каземиру, Криштиану Роналду, Бензема (Асенсио, 76).
Предупреждения: Карвахаль, 21. Савич, 34. Сауль, 63. Коке, 70. Хуанфран, 78. Начо, 82. Л.Эрнандез, 83. Годин, 90.
Судья: Фернандес Борбалан.
18 ноября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.
Pablo_75
Календарь, кстати, классный. Первое классико в Мадриде 23 декабря, в последнем туре перед каникулами. Если Барса добьётся хотя бы ничьей - чемпионат закончен. Ответное классико 6 мая, за два тура до финиша, может быть уже товарняком... А как потешались мадридисты после суперкубка, что Реал уже чуть ли не вторым составом Барсу обыгрывает. А на самом деле - назревает в Реале какой-то кризис. Ну и хватит с них выигрывать ЛЧ)))
01:12
Pablo_75
Thomas_Boy_, обоим Мадридам.
01:04
Thomas_Boy_
Мадриду кранты.
01:00
Pablo_75
Ну что сказать... Матч получился не очень зрелищным. И мне кажется, что виноват в этом прежде всего Атлетико. Не было нерва, потому что Атлетико разучился проводить настоящие контратаки. Сколько раз Реал терял мяч в центре - и ничего. Отчётливое ощущение, что Атлеты не убегут, не доведут контратаку до чего-то серьёзного. Вообще, глядя этот матч, трудно было поверить, что эти команды сыграли два финала ЛЧ и "почти финал" в этом году. Что в ответном полуфинале Атлетико забил два гола в первые 15 минут и вполне мог забить третий. Сейчас обе команды куда бледнее. Ну и есть повод для злорадства - Барса теперь может выиграть чемпионат без особых усилий, даже проиграв классико...
00:57
oleg.bob
Пора Реалу делать оргвыводы. Эта команда уже неконкурентноспособна.
00:47