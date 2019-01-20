"Атлетик" сыграл вничью на выезде с "Вильярреалом"

Баскский клуб разошелся миром с "Вильярреалом" в гостевой игре (1:1).

Счет был открыт на 18-й минуте встречи. Защитник хозяев Коста Хорде Хауме забил в свои ворота. Отыгрался "Вильярреал" в середине второго тайма. На 71-й минуте отличился камерунский форвард Карл Токо-Экамби.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1 (0:1)

Голы: Хауме, 18 - в свои ворота (0:1). Токо-Экамби, 71 (1:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме (Чиквуэзе, 58), Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Мори, Касорла, Иборра, Тригерос, Пабло Форнальс (Педраса, 58), Морено (Бакка, 66), Токо-Экамби.

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Эчеварриа (Сан-Хосе, 73), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Ибаи Гомес (Де Маркос, 76), Иньяки Уильямс (Гурусета, 90+2), Кордоба.

Предупреждения: Мори, 37. Эчеварриа, 40. Иборра, 54. Марио Гаспар, 57. Альваро Гонсалес, 62.

Судья: Ундиано Мальенко.

20 января. Вильярреал. Стадион Керамика.