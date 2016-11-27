Антуан Гризманн: "Я не могу перейти в "Реал" из "Атлетико", между клубами существует договоренность"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что хорошо чувствует себя в действующем клубе. Также француз подтвердил, что между "матрасниками" и "Реалом" существует договоренность, согласно которой "Королевский клуб" не приобретает игроков у своих соседей.

– Я отлично себя чувствую в "Атлетико", – сказал для Telefoot Гризманн. – Безусловно, я бы хотел выигрывать титулы, но не могу перейти в "Реал", ведь это принципиальный соперник. Кроме того, между клубами существует договоренность, согласно которой "Реал" не выкупает игроков "Атлетико".