Антуан Гризманн: "Я не могу перейти в "Реал" из "Атлетико", между клубами существует договоренность"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что хорошо чувствует себя в действующем клубе. Также француз подтвердил, что между "матрасниками" и "Реалом" существует договоренность, согласно которой "Королевский клуб" не приобретает игроков у своих соседей.
– Я отлично себя чувствую в "Атлетико", – сказал для Telefoot Гризманн. – Безусловно, я бы хотел выигрывать титулы, но не могу перейти в "Реал", ведь это принципиальный соперник. Кроме того, между клубами существует договоренность, согласно которой "Реал" не выкупает игроков "Атлетико".
Ботаникум
Ух ты, какие "принципиальные"!?..... Хотя, это не самый плохой пример ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ. Лично мне нравится.
16:34