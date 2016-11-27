15:51 | ФУТБОЛ — Испания

Антуан Гризманн: "Я не могу перейти в "Реал" из "Атлетико", между клубами существует договоренность"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что хорошо чувствует себя в действующем клубе. Также француз подтвердил, что между "матрасниками" и "Реалом" существует договоренность, согласно которой "Королевский клуб" не приобретает игроков у своих соседей.

– Я отлично себя чувствую в "Атлетико", – сказал для Telefoot Гризманн. – Безусловно, я бы хотел выигрывать титулы, но не могу перейти в "Реал", ведь это принципиальный соперник. Кроме того, между клубами существует договоренность, согласно которой "Реал" не выкупает игроков "Атлетико".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Ух ты, какие "принципиальные"!?..... Хотя, это не самый плохой пример ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ. Лично мне нравится.

16:34

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