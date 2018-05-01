02:25 | Футбол — Испания

Андрес Иньеста: "Нет ничего лучше, чем разделить триумф с болельщиками"


Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что рад разделить триумф с болельщиками команды. Хавбек, который после сезона уходит из клуба, принял участие в чемпионском параде команды в столице Каталонии. Ранее "Барса" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании и в 30-й раз Кубок Испании.

"Нет ничего лучше возможности разделить свой триумф с самыми важными людьми для нас - нашими фанатами! Спасибо вам за все", - написал Иньеста в Твиттере.

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