Андрес Иньеста: "Нет ничего лучше, чем разделить триумф с болельщиками"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что рад разделить триумф с болельщиками команды. Хавбек, который после сезона уходит из клуба, принял участие в чемпионском параде команды в столице Каталонии. Ранее "Барса" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании и в 30-й раз Кубок Испании.
"Нет ничего лучше возможности разделить свой триумф с самыми важными людьми для нас - нашими фанатами! Спасибо вам за все", - написал Иньеста в Твиттере.
No nay nada mejor que poder compartir los éxitos con los más importantes, nuestra afición! Gracias por estar siempre!! 🏆🏆🔵🔴🔝 pic.twitter.com/wMiN646dXK– Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 30 апреля 2018 г.