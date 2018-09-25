Журналист из Киргизии: "В том, что россияне стали по-новому смотреть на свою сборную - очень большая заслуга Черчесова"

Журналист из Киргизии Тенгельбес Мусаев в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место.

- В первую очередь, меня приятно удивила его стойкость, твердость в решениях и отличный результат, показанный вашей сборной на турнире. Особенно на фоне огромного шквала критики перед ЧМ, и при этом, далеко не самого сильного подбора игроков.

В том, что россияне стали по-новому смотреть на свою сборную – очень большая заслуга Черчесова, - сказал Мусаев. (Егор Бычков)

Напомним, накануне были подведены итоги голосования, в котором принимали участие капитаны и тренеры сборных, а также журналисты. Главный тренер сборной России занял девятое место, опередив таких специалистов, как англичанин Гарет Саутгейт (10 место) и итальянец Массимилиано Аллегри (11). Лучшим тренером мира по версии ФИФА стал француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на ЧМ-2018.

Каймановы острова и Сент-Люсия – за Черчесова! Кто считает нашего тренера лучшим