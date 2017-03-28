Вячеслав Колосков: "За 10 лет было только одно удачное выступление в 2008 году. Да и то…"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение в интервью "СЭ", что формулировка "выигрывает команда, а проигрывает тренер" не соответствует действительно в случае сборной России.

– Вы сетуете на индивидуальное мастерство футболистов. А как же известное выражение: "Выигрывает команда, а проигрывает тренер"?

– Эта формулировка далеко не всегда соответствует действительности.

– Почему?

– Потому что наши футболисты проигрывают при любом тренере. Так что эта фраза здесь неуместна. Каких бы тренеров мы за последние 10 лет ни перепробовали, по сути, было только одно удачное выступление в 2008 году. Да и то…

– Скептически относитесь к Хиддинку?

– Вы все время забываете два матча России с Испанией. 0:3 и 1:4. Вот уровень нашей сборной!

– А как же матч с Голландией?

– Да, где-то, чего-то… Удалось вот так с голландцами сыграть. Но общей картины это не сильно меняет. Просто такой расклад тогда был. А реальный уровень – это 0:3, 1:4. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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