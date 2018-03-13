Владислав Игнатьев: "У французов и бразильцев собраны футболисты уровнем выше, чем в "Атлетико"

Защитник "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев считает, что национальная команда может провести товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) лучше, чем железнодорожники в первой игре 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" (0:3). По его словам, ситуация в клубах и сборных отличается.

– В ближайшее время в составе сборной России вам предстоит снова сыграть против игроков "Атлетико" – Антуана Гризманна, Кевина Гамейро (оба – сборная Франции) и Филипе Луиса (сборная Бразилии). Командам Франции и Бразилии противостоять будет еще сложнее?

– Каждая игра не похожа на предыдущую. В клубах всегда одна ситуация, в сборной – совершенно другая, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Понятное дело, у французов и бразильцев собраны футболисты уровнем выше и сильнее, чем в "Атлетико". Тем не менее, мы будем играть дома, при своих болельщиках, и все может сложиться совершенно иначе.