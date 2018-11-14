Владимир Габулов: "Есть огромное желание служить родной республике и ее народу"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов Владимир Габулов на своем официальном сайте объявил о вступлении в должность министра физической культуры и спорта РСО – Алания.

35-летний россиянин, который в понедельник объявил о завершении своей карьеры, подчеркнул: одной из его задач на новом посту станет возрождение и поднятие на качественно новый уровень детского и профессионального футбола.

Приводим полный текст обращения Габулова:

– Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания и Российской Федерации! Сегодня я официально вступаю в должность министра физической культуры и спорта РСО – Алания.



Я в полной мере осознаю ответственность перед жителями республики, которая всегда славилась своими спортивными успехами и талантами. Можно смело утверждать, что Осетия – кузница чемпионов и призеров Олимпийских игр в вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике и дзюдо. В республике сильные школы бокса, фехтования и тхэквондо. Локомотивом в спорте, безусловно, является футбол. Сегодня он переживает не лучшие времена, поэтому одной из задач станет возрождение и поднятие на качественно новый уровень детского и профессионального футбола. Знаю, что десятки тысяч жителей республики ждут этого. При этом другие виды спорта ни в коем случае не должны быть ограничены во внимании.



Стать министром спорта – это большая честь и новый амбициозный вызов для меня. У меня есть огромное желание, силы и энергия служить родной республике и ее народу. Во время своей футбольной карьеры я участвовал в организации спортивных мероприятий и детских турниров в Осетии, поэтому не понаслышке знаю, как сильно здесь любят спорт и футбол в частности. Развивать физическую культуру и спорт, еще больше приобщать к ним жителей разного возраста – это мой долг перед республикой. У меня есть силы, уверенность и, самое главное, понимание, как решать эти задачи.



Благодарю за оказанное доверие главу республики Вячеслава Зелимхановича Битарова. Также хочу сказать спасибо огромному количеству болельщиков по всей стране, которые передавали мне добрые слова и пожелания после завершения карьеры. Ваша поддержка очень важна для меня.



Добиться успеха можно только сообща. Всем жителям Осетии, представителям бизнеса, руководству республики важно объединиться для решения поставленных задач. Со своей стороны я сделаю максимум возможного и невозможного, чтобы оправдать ваше доверие. Я привык работать и нести ответственность за результат на поле и готов к этому на должности министра спорта.