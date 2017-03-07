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Виталий Мутко: "Поведение Кокорина? Это вопрос к Черчесову"

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Александр КОКОРИН.Семь "грехов" Александра Кокорина

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что на заседании исполнительного комитета не обсуждался вопрос поведения нападающего "Зенита" Александра Кокорина, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, о вызове форварда в состав сборной России необходимо говорить с главным тренером национальной команды.

- Обсуждался ли на исполкоме вопрос поведения Кокорина? Будет он вызываться в сборную? - вопрос Мутко.

- Не обсуждался. Это вопрос Станиславу Саламовичу. Он учтет все факторы, но прежде всего - готовность игрока и его качества.

Ранее появилась информация, что Кокорин 25 февраля был задержалн в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.

 

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