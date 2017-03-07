Виталий Мутко: "Поведение Кокорина? Это вопрос к Черчесову"

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что на заседании исполнительного комитета не обсуждался вопрос поведения нападающего "Зенита" Александра Кокорина, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, о вызове форварда в состав сборной России необходимо говорить с главным тренером национальной команды.

- Обсуждался ли на исполкоме вопрос поведения Кокорина? Будет он вызываться в сборную? - вопрос Мутко.

- Не обсуждался. Это вопрос Станиславу Саламовичу. Он учтет все факторы, но прежде всего - готовность игрока и его качества.

Ранее появилась информация, что Кокорин 25 февраля был задержалн в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.