Материалы по делу о езде по встречной Кокорина переданы в суд

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт остановки автомобиля Bentley в центре Москвы за грубое нарушение правил дорожного движения, информирует "РИА Новости". При этом личность водителя не уточнили. Ранее появилась информация, что нападающего "Зенита" Александра Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley.

Инцидент произошел ночью 25 февраля, а не накануне, как сообщалось ранее. В полиции отметили, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.

"В ночь на 25 февраля 2017 года в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley, - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы. - На водителя составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ".