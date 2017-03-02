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Материалы по делу о езде по встречной Кокорина переданы в суд

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В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт остановки автомобиля Bentley в центре Москвы за грубое нарушение правил дорожного движения, информирует "РИА Новости". При этом личность водителя не уточнили. Ранее появилась информация, что нападающего "Зенита" Александра Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley.

Инцидент произошел ночью 25 февраля, а не накануне, как сообщалось ранее. В полиции отметили, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.

 "В ночь на 25 февраля 2017 года в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley, - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы. -  На водителя составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170302/1117075470.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vaysman

не может так кокорин ездить. толку не хватит.

11:38

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