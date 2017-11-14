Валерий Карпин: "Черчесов поменял нападающих на полунападающих"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение, что сборная Испании в товарищеском матче с Россией играет не на полной скорости. По словам специалиста, в предыдущей встречей с Аргентиной (0:1) россиянам было сложнее.

– Гол пришел после того, как запрессинговали Пике у углового флажка. Шансы у России, конечно есть, – сказал Карпин в эфире Первого канала. – Понятно, что Черчесов сделал замены на проблемных позициях – два футболиста на бровке, которые получили большую нагрузку в матче с Аргентиной. И он поменял двух нападающих на полунападающих, чтобы держать мяч после отбора.

Против кого играть легче? Это зависит и от соперника. Испанцы, думаю, играют не на максимальной скорости. Они, конечно, не пешком ходят, но… с Аргентиной россиянам было сложнее.

Трансляция матча Россия – Испания