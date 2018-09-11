Станислав Черчесов: "Слово Стауче имеет огромное значение, когда речь идет о выборе вратаря"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, что воспринимает свою работу как хобби. По его словам, решение тренировать он принял, когда был футболистом, и ни о чем не жалеет.

- Когда вы решили, что хотите работать тренером?

- Лицензию А я получил в Австрии, а лицензию Pro - уже в Москве, когда в 2006 году вернулся в "Спартак". То, что буду работать тренером, я решил еще в бытность футболистом. Играл до 40 лет, после чего сразу же стал тренером.

- Вы работали наставником в Австрии, России и Польше, а затем возглавили национальную команду. Жалеете о чем-либо? Возможно, сделали бы что-то по-другому?

- Начинал я в маленьком клубе "Куфштайн", рос шаг за шагом, в итоге дослужился до сборной России. Ничего менять я бы не стал.

- Насколько активно вы участвуете в ежедневном тренировочном процессе? Какие обязанности у вашего тренера вратарей?

- Наш тренерский штаб работает с 2009 года - мы вместе уже больше восьми лет. Это я, мой ассистент Мирослав Ромащенко, тренер по физподготовке Владимир Паников и тренер вратарей Гинтарас Стауче. Мы работали вместе еще на клубном уровне, затем я включил в штаб сборной России физиотерапевта Паулино Гранеро. Я активно участвую в планировании каждой тренировки, последнее слово всегда за мной. Все роли четко распределены - кто-то отвечает за разминку, кто-то занимается тактическими упражнениями, и так далее. Но честно скажу, что могу передавать те или иные задачи. Что касается тренера вратарей, его цель - готовить голкиперов с физической и психологической точек зрения. И его слово имеет огромное значение, когда речь идет о выборе основного вратаря.

- Работа главного тренера на таком уровне - невероятный стресс. Как вы контролируете свои эмоции? Как расслабляетесь и отдыхаете?

- Не нужно забывать, что наставник - тоже человек. У меня есть семья - жена и двое детей, которые меня всегда поддерживают. И мне действительно нужна и важна их поддержка. Это помогает мне избегать напряжения! Над физической формой я тоже работаю - бегаю, плаваю. Но самое главное - я люблю свою работу и вкладываю в нее душу. Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби.