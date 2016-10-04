18:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Сегодня поберегли Шатова, Березуцкого и Дзюбу"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что поберег некоторых игроков на тренировке, чтобы не усугублять микротравмы, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. 9 октября подопечные Черчесова проведут контрольный матч против сборной Коста-Рики.

– Мы сегодня поберегли Шатова, Березуцкого и Дзюбу, – подчеркнул Черчесов. – Долгий день, плюс перелет, не нужно рисковать если есть микроповреждения, лучше не усугублять. У всех игроков разное состояние, в среду проведем медицинское обследование.

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