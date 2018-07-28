Станислав Черчесов: "Россия стала чемпионом мира в морально-эмоциональном плане"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что наша команда в морально-эмоциональном плане стала чемпионом мира 2018 года.

– Спортивный результат был один, и его добилась Франция. Но у нас был шанс за него побороться. Но есть и другая составляющая успеха – моральная и эмоциональная. В морально-эмоциональном плане Россия – точно чемпион мира, – сказал Черчесов.

В субботу в Кремле тренерам и футболистам сборной России, на чемпионате мира дошедшей до четвертьфинала, были вручены государственные награды и почетные грамоты. (Илья АНДРЕЕВ)