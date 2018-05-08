Станислав Черчесов: "Позиция Березуцких не изменилась. Состав будет в пятницу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возвращении в национкльную команду братьев Березуцких. Позднее 35-летние защитники также опровергли эту слухи.
- Могу сказать, что перед матчем с "Зенитом" я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко. Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков. Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира.
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Валерий Газзаев: "Опыт братьев Березуцких и Игнашевича необходим сборной России"
- Игорь Акинфеев
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Виктор Гончаренко
- Александр Головин
эстонский армеец
"Хотели как лучше, а получилось как всегда."(Черномырдин). Эти слова подходят ко всему происходящему в России! Может Черчесова убрать - тогда более-менее нормальные игроки в сборную придут.
16:00
Несвин
Наконец-то оставили братьев в покое. Да и зачем они сборной? Там есть признанные мастера мирового уровня Кутепов, Комбаров, Кудряшов, Гранат и т.д...
15:59
ushakkolya
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
15:52
Островзаячий
Начинается ржака.Станислав Соломонович поплыл. Уже предвкушаю просмотр товарищеских игр. Это будет что-то.
15:41
РусскийФракиец
Трагикомедия какая то) Два деревянных пенсионера, надежда российского футбола?) Вы чё?) За сколько лет было известно о ЧМ в России?! За 10 лет !!! Вы не могли за десятилетие вырастить пару-тройку защитников?!) Я ж и говорю комитрагедия какая то)
15:29