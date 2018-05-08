Станислав Черчесов: "Позиция Березуцких не изменилась. Состав будет в пятницу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возвращении в национкльную команду братьев Березуцких. Позднее 35-летние защитники также опровергли эту слухи.

- Могу сказать, что перед матчем с "Зенитом" я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко. Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков. Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира.

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