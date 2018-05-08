14:46 | Футбол — Сборная России

Валерий Газзаев: "Опыт братьев Березуцких и Игнашевича необходим сборной России"

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Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев был бы рад, если бы защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич вернулись в национальную команду.

– Я неоднократно говорил, что сборной России необходимы опыт и мастерство братьев Березуцких, а также Игнашевича. Буду рад, если они действительно примут решение возобновить выступление за сборную России и сыграют на домашнем чемпионате мира. На подобных турнирах их опыт будет неоценим. ЧМ-2018 – дело государственной важности, и все должны сплотиться, чтобы показать высокий спортивный результат, – сказал Газзаев.

В марте 35-летний Василий Березуцкий сделал заявление для "СЭ", сообщив, что он и его брат не намерены возобновлять выступления за сборную России. Василий провел за национальную команду 101 матч (5 голов), а Алексей – 58. Со второй половины 2016 года в российскую сборную не вызывается Сергей Игнашевич, проведший за нее 120 матчей (8 голов). В марте Станислав Черчесов, что 38-летний Игнашевич карьеру в сборной завершил. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Don

Кто про что, а пёс всё про одно))) Усы сбрей балабол)))

16:10

nicnci

Саламычу видней, но я бы поставил правым центральным Фернандеса. Уж всяко не хуже левоногого Граната Справа и так найдутся варианты вингера..

16:04

ushakkolya

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

15:52

РусскийФракиец

Мальчишки Серёжа, Лёша и Вася... Не слишком молоды для сборной?) Нет?)

15:33

Коуч07

Да не нужны они сборной.

15:31

РусскийФракиец

Георгиевич... я тебя всегда уважал... Но сейчас... Что ты блин несёшь?!)

15:31

Крутой тренер

Эх, газаев, газаев, такой "умный" пацан, только советы раздавать, а самому тренером сборной в лом поработать? Первый раз прям в чемпионы вывел.

15:26

Митяй.КБ

А Тихонов,Титов,Аленичев будут в сборной и прости меня господи онопко?

15:23

old grumbler

И очень не хватает нападающего Московского Динамо .... Газзаева!!!

15:21

Митяй Антибомж

Смысл этого вью? Неужели есть хоть один любитель футбола, который не знает, что скажет Пёс?

15:20

Kakhankov

Ребята позориться не хотят на закате карьеры и правильно делают.

15:06

Igocha

как тренеров может и необходим, но не как игроков

14:59

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