Валерий Газзаев: "Опыт братьев Березуцких и Игнашевича необходим сборной России"

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев был бы рад, если бы защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич вернулись в национальную команду.
– Я неоднократно говорил, что сборной России необходимы опыт и мастерство братьев Березуцких, а также Игнашевича. Буду рад, если они действительно примут решение возобновить выступление за сборную России и сыграют на домашнем чемпионате мира. На подобных турнирах их опыт будет неоценим. ЧМ-2018 – дело государственной важности, и все должны сплотиться, чтобы показать высокий спортивный результат, – сказал Газзаев.
В марте 35-летний Василий Березуцкий сделал заявление для "СЭ", сообщив, что он и его брат не намерены возобновлять выступления за сборную России. Василий провел за национальную команду 101 матч (5 голов), а Алексей – 58. Со второй половины 2016 года в российскую сборную не вызывается Сергей Игнашевич, проведший за нее 120 матчей (8 голов). В марте Станислав Черчесов, что 38-летний Игнашевич карьеру в сборной завершил. (Дмитрий СИМОНОВ)
Don
Кто про что, а пёс всё про одно))) Усы сбрей балабол)))
16:10
nicnci
Саламычу видней, но я бы поставил правым центральным Фернандеса. Уж всяко не хуже левоногого Граната Справа и так найдутся варианты вингера..
16:04
ushakkolya
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
15:52
РусскийФракиец
Мальчишки Серёжа, Лёша и Вася... Не слишком молоды для сборной?) Нет?)
15:33
Коуч07
Да не нужны они сборной.
15:31
РусскийФракиец
Георгиевич... я тебя всегда уважал... Но сейчас... Что ты блин несёшь?!)
15:31
Крутой тренер
Эх, газаев, газаев, такой "умный" пацан, только советы раздавать, а самому тренером сборной в лом поработать? Первый раз прям в чемпионы вывел.
15:26
Митяй.КБ
А Тихонов,Титов,Аленичев будут в сборной и прости меня господи онопко?
15:23
old grumbler
И очень не хватает нападающего Московского Динамо .... Газзаева!!!
15:21
Митяй Антибомж
Смысл этого вью? Неужели есть хоть один любитель футбола, который не знает, что скажет Пёс?
15:20
Kakhankov
Ребята позориться не хотят на закате карьеры и правильно делают.
15:06
Igocha
как тренеров может и необходим, но не как игроков
14:59