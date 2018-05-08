Березуцкие опровергли слухи о возвращении в сборную России

Алексей и Василий БЕРЕЗУЦКИЕ не выступали за сборную России с 2016 года. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие опровергли сообщения о том, что они согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира-2018. Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в интервью "СЭ" также сообщил, что позиция 35-летних игроков по этому вопросу не изменилась.

Станислав Черчесов: "Позиция Березуцких не изменилась"

– Появившаяся в СМИ информация о нашем возвращении не соответствует действительности", – приводит "Р-Спорт" слова братьев Березуцких.

Расширенный состав сборной России для подготовки к домашнему мировому первенству будет объявлен в пятницу, 11 мая.

Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Василий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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