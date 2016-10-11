Станислав Черчесов: "Не хотел бы сравнивать себя со Слуцким"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что хотел бы избежать сравнений с другими тренерами.

– Возникает аналогия между матчем против Коста-Рики и товарищеской игрой против Франции (2:4) весной при Леониде Слуцком. Что происходит с командой вне зависимости от тренера, когда ей противостоит команда с именем?

– Все-таки не стал бы сравнивать Францию и Коста-Рику. Франция все же уровнем повыше. Себя тоже не хочу сравнивать с теми и теми – у нас у всех свой путь.