Станислав Черчесов: "Мы прибавили в тактическом плане"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Бельгией похвалил Сочи, в котором главная команда страны сыграет впервые в истории. В то же время специалист подчеркнул, что нормально отнесся к критике после игры с Кот-д'Ивуаром, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– С удовольствием вернулся в этот город. Я был на стадионе, когда закладывали фундамент. Сочи преобразился, – сказал Черчесов.

– Много критики было после прошлого матча. Как ее восприняли?

– Критика бывает всегда. И после побед тоже. Даже внутри команды. Есть и позитивные моменты, и негативные. Надо извлекать позитивные уроки.

– А какие?

– В тактическом плане мы прибавили. Играли, например, не так широко, как с Румынией. Футбол развивается, становится интенсивнее. С турками мы сделали 900 метров спринтов. В этой игре – 1700. Наш соперник сделал чуть меньше. Что бы было, если бы сыграли как с Турцией? В общем, есть позитивные моменты. Это статистика. Понятно, что надо работать, а не… Надо поддерживать ребят. Как нам помогали в свое время, так и нам надо помогать.