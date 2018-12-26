Станислав Черчесов: "Когда произносишь "проблема", она появляется"

Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.

– Над вами иногда подшучивают, составляя "словарь Черчесова" и список запрещенных слов…

– Не подшучивают! Констатируют факт!

– …какое одно слово вы бы запретили произносить на пресс-конференциях?

– Проблема. Потому что, когда произносишь "проблема", она появляется. А когда перед тобой ставится "вопрос", на него надо искать ответ. (Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова