09:48 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Хочу видеть у своей команды игру "Баварии" сезона-2012/13"

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Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов признался, что ему импонирует игра "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса. Напомним, что мюнхенцы проиграли в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов "Реалу" (1:2).

– Я поддерживаю "Баварию", – цитирует EFE Черчесова. – Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру "Баварии" Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.

"Бавария" – это характер, тогда как "Реал" – это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с "Ювентусом", который их едва не выбил.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

всё правильно говорит Черчесов, главное говорить много и как можно более безумно. у него всего месяц остался, а после вылета с ЧМ его уже никто слушать не будет.

10:45

rusfed 2.0

Черчесов свою хотелку огласил. Старику Хоттабычу не забудь потереть

10:34

adamantane'

О, ну тут и исполнители нужны другие. И тренер, если что)

10:26

КолобокКолобков

Где Стасик грибы то берёт????

10:13

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