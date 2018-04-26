Станислав Черчесов: "Хочу видеть у своей команды игру "Баварии" сезона-2012/13"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему импонирует игра "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса. Напомним, что мюнхенцы проиграли в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов "Реалу" (1:2).
– Я поддерживаю "Баварию", – цитирует EFE Черчесова. – Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру "Баварии" Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.
"Бавария" – это характер, тогда как "Реал" – это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с "Ювентусом", который их едва не выбил.
shpasic
всё правильно говорит Черчесов, главное говорить много и как можно более безумно. у него всего месяц остался, а после вылета с ЧМ его уже никто слушать не будет.
10:45
rusfed 2.0
Черчесов свою хотелку огласил. Старику Хоттабычу не забудь потереть
10:34
adamantane'
О, ну тут и исполнители нужны другие. И тренер, если что)
10:26
КолобокКолобков
Где Стасик грибы то берёт????
10:13