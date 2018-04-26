Станислав Черчесов: "Хочу видеть у своей команды игру "Баварии" сезона-2012/13"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему импонирует игра "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса. Напомним, что мюнхенцы проиграли в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов "Реалу" (1:2).

– Я поддерживаю "Баварию", – цитирует EFE Черчесова. – Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру "Баварии" Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.

"Бавария" – это характер, тогда как "Реал" – это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с "Ювентусом", который их едва не выбил.