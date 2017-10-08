Смолов и Кокорин – лучшие против Кореи

Лидером сборной России в товарищеском матче против Кореи (4:2) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Федора Смолова. За нападающего "Краснодара", ставшего автором первого гола в поединке, отдали свои голоса 19,3 процента респондентов (1943 человека).

Второй результат у другого нападающего – Александра Кокорина из "Зенита" (18,6 %). Третьим по оценкам болельщиков стал хавбек "Спартака" Александр Самедов (14,6 %).

Четвертое место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (14,1 %). Далее расположились еще один спартаковец защитник Георгий Джикия (8,6 %) и хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (6,1 %).

После девяти поединков (шесть товарищеских + три на Кубке конфедераций), проведенных в 2017 году, лидерство в общем зачете сохранил Акинфеев – у него 44 балла. У Глушакова – 36. У Головина – 33. У Смолова теперь 28. У Жиркова – 24. За ними идут: Самедов (21), Ал. Миранчук (10), Полоз (8), Джикия (7), Бухаров, Зобнин и Мариу Фернандес (по 6), Кокорин (5), Рауш (4), Васин, Кутепов и Ант. Миранчук (по 3), Лунев (2), Ерохин, Кузяев и Смольников (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)