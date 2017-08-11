11:33 | Футбол — Сборная России

СМИ: сборная России сыграет с Ираном 10 октября

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По информации ТАСС, сборная России договорилась о проведении товарищеского матча с командой Ирана. Встреча назначена на 10 октября этого года и пройдет в России.

Отмечается, что Иран ждет подтверждения от российской стороны по точному месту проведения игры. Напомним, что в последний раз команды встречались в феврале 2011 года. Тогда иранцы оказались сильнее россиян со счетом 1:0.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4476159

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Сборная России действительно играла с Ираном 9 февраля...и проиграла 0-1. ТОЛЬКО В 2011 году !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11:57

Очень плохой мальчик

Азмуны нас обыграют.

11:46

john788

Или Иран и Катар это одно государство )))) а февраль и ноябрь один месяц ))))

11:38

john788

Что за бред про игру в феврале этого года ? Белены объелись журналисты ? Не было такого

11:37