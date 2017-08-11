СМИ: сборная России сыграет с Ираном 10 октября

По информации ТАСС, сборная России договорилась о проведении товарищеского матча с командой Ирана. Встреча назначена на 10 октября этого года и пройдет в России.
Отмечается, что Иран ждет подтверждения от российской стороны по точному месту проведения игры. Напомним, что в последний раз команды встречались в феврале 2011 года. Тогда иранцы оказались сильнее россиян со счетом 1:0.
Serenky25
Сборная России действительно играла с Ираном 9 февраля...и проиграла 0-1. ТОЛЬКО В 2011 году !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11:57
Очень плохой мальчик
Азмуны нас обыграют.
11:46
john788
Или Иран и Катар это одно государство )))) а февраль и ноябрь один месяц ))))
11:38
john788
Что за бред про игру в феврале этого года ? Белены объелись журналисты ? Не было такого
11:37