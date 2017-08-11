СМИ: сборная России сыграет с Ираном 10 октября

По информации ТАСС, сборная России договорилась о проведении товарищеского матча с командой Ирана. Встреча назначена на 10 октября этого года и пройдет в России.

Отмечается, что Иран ждет подтверждения от российской стороны по точному месту проведения игры. Напомним, что в последний раз команды встречались в феврале 2011 года. Тогда иранцы оказались сильнее россиян со счетом 1:0.