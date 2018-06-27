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СМИ: ЦСКА вновь отверг предложение "Ювентуса" по Головину

Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

ЦСКА снова отверг предложение "Ювентуса" по трансферу хавбека Александра Головина, утверждает Gazzetta dello Sport. Сообщается, что туринский клуб был готов предложить 19 миллионов евро плюс бонусы за 22-летнего полузащитника.

ЦСКА требует 30 миллионов евро. Издание утверждает, что сам россиянин очень хочет перебраться в итальянский чемпионат и уже согласовал с представителями "бьянконери" годовую зарплату - 3 миллиона евро. 

В минувшем сезоне Головин сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. На чемпионате мира хавбек провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой из них один гол, а также отдав две голевые и одну предголевую передачу.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/chelsi-predlozhil-za-golovina-23-milliona-evro-1427353/

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