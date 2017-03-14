13:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

Широков опроверг факт применения допинга в 2014 году перед ЧМ-2014

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Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что не принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира-2014 в Бразилии. Во вторник портал Life со ссылкой на источник в ФИФА сообщил, что хавбек попал в список, опубликованный в докладе главы независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Широков пропустил мировое первенство из-за травмы.

– Первый раз об этом слышу, – приводит ТАСС слова Широкова. – Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне.

А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА.

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