Сергей Игнашевич: "Мне было нетрудно переключаться с клуба на сборную"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич сказал, что для него переключение с выступления за клуб на сборную команду не составляло труда.

- Если я главный тренер, то это мои футболисты, мои игроки. Мы с ними на одной волне. Моя задача как тренера - мотивировать их и сделать так, чтобы они мне поверили, - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Поверили тому, что я говорю, что я делаю, нашему общему делу. Это моя основная задача. Я не вижу трудностей с тем, что в клубе один тренер, а в сборной другой. Я сам был футболистом и прекрасно переключался на новую команду, нового тренера, новые требования. Прекрасно понимал, что в новой команде меня окружают иные футболисты. Более того, для футболиста это разнообразие. В клубе одна история, в сборной - другая. И уровень ответственности другой. Одни с этим могут справиться, другие - нет. Это совершенно разные истории.

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