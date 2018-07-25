Сергей Анохин: "Обсуждения контракта с Черчесовым на исполкоме не планируется. Но я за то, чтобы он остался"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился мнением насчет того, стоит ли продлевать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Нынешнее соглашение рассчитано до 31 июля.

Специалист возглавил национальную команду в августе 2016 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

– Какая сейчас ситуация с контрактом Черчесова? Начались ли переговоры?

– У меня нет информации.

– А когда она у вас появится?

– Не знаю.

– Вы бы хотели, чтобы он остался?

– Я не раз об этом говорил. Это мое личное мнение.

– На два года или на четыре?

– Не знаю.

– И все-таки? На один цикл или на два – до конца чемпионата мира-2022?

– По этому поводу у меня нет мнения. У меня есть общеее мнение: я хотел бы, чтобы он остался.

– Как считаете, следует ли улучшить условия соглашения с Черчесовым по сравнению с теми, которые прописаны в действующем контракте? Учитывая результат на чемпионате мира-2018.

– Мнения по деталям у меня нет. Но есть мнение, что Черчесова нужно оставить.

– Будет ли тема контракта Черчесова обсуждаться на заседании исполкома?

– Не планируется. Есть полная повестка. Она опубликована на сайте РФС.

– Вы бы хотели эту тему поднять?

– У нас много других вопросов.

– Но контракт с главным тренером сборной – это важная история, согласитесь.

– Соглашусь. (Илья АНДРЕЕВ)

Заседание исполкома РФС пройдет в четверг, 26 июля, в Доме футбола.

Россия: новая, успешная, неожиданная //

Станислав Черчесов: "У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко" //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт?