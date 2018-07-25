Сергей Анохин: "Обсуждения контракта с Черчесовым на исполкоме не планируется. Но я за то, чтобы он остался"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился мнением насчет того, стоит ли продлевать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Нынешнее соглашение рассчитано до 31 июля.
Специалист возглавил национальную команду в августе 2016 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
– Какая сейчас ситуация с контрактом Черчесова? Начались ли переговоры?
– У меня нет информации.
– А когда она у вас появится?
– Не знаю.
– Вы бы хотели, чтобы он остался?
– Я не раз об этом говорил. Это мое личное мнение.
– На два года или на четыре?
– Не знаю.
– И все-таки? На один цикл или на два – до конца чемпионата мира-2022?
– По этому поводу у меня нет мнения. У меня есть общеее мнение: я хотел бы, чтобы он остался.
– Как считаете, следует ли улучшить условия соглашения с Черчесовым по сравнению с теми, которые прописаны в действующем контракте? Учитывая результат на чемпионате мира-2018.
– Мнения по деталям у меня нет. Но есть мнение, что Черчесова нужно оставить.
– Будет ли тема контракта Черчесова обсуждаться на заседании исполкома?
– Не планируется. Есть полная повестка. Она опубликована на сайте РФС.
– Вы бы хотели эту тему поднять?
– У нас много других вопросов.
– Но контракт с главным тренером сборной – это важная история, согласитесь.
– Соглашусь. (Илья АНДРЕЕВ)
Заседание исполкома РФС пройдет в четверг, 26 июля, в Доме футбола.
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