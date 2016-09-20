Сборная России будет готовиться к чемпионату мира в Новогорске

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России будет готовиться к чемпионату мира-2018 на базе в Новогорске. Также Мутко сообщил, что все команды должны готовиться в равных условиях к предстоящему Кубку конфедераций-2017.

– К Кубку конфедераций все должны готовиться в равных условиях, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы не имеем права создавать себе лучшие условия. Мы должны жить в гостинице, тренироваться по календарю, на той тренировочной площадке, которая нам будет дана перед игрой, мы должны быть в тех же условиях, что и гости. А вот к чемпионату мира будем готовиться в Новогорске, мы работаем над этим.