14:09 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России будет готовиться к чемпионату мира в Новогорске

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России будет готовиться к чемпионату мира-2018 на базе в Новогорске. Также Мутко сообщил, что все команды должны готовиться в равных условиях к предстоящему Кубку конфедераций-2017.

– К Кубку конфедераций все должны готовиться в равных условиях, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы не имеем права создавать себе лучшие условия. Мы должны жить в гостинице, тренироваться по календарю, на той тренировочной площадке, которая нам будет дана перед игрой, мы должны быть в тех же условиях, что и гости. А вот к чемпионату мира будем готовиться в Новогорске, мы работаем над этим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3637021

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Да уж. Оптимизма пока нуль. Вышли бы хоть из группы.

15:51

raylord

Что за чемпионат мира в Новогорске? Наш уровень соберется именно там?

15:27

yamsan

пора приступать к сбору

14:55

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Материалы других СМИ