Руслан Нигматуллин: "Считаю Лунева сильнейшим российским вратарем"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что считает голкипера "Зенита" Андрея Лунева наиболее реальным претендентом на то, чтобы сместить Игоря Акинфеева с поста номер один в национальной команде. Он также добавил, что отсутствие нападающего Артема Дзюбы в списке вызванных футболистов сборной на контрольные матчи против Кореи и Ирана связано с его игрой, а не с "месседжем" в соцсетях.

Напомним, в июне в своем Инстаграме форвард опубликовал запись, на которой он вместе с партером по клубу Александром Кокориным показывали рукой усы. Журналисты предположили, что этот жест может означать конфликт между игроками и наставником сборной Станиславом Черчесовым.

– Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит из состава Игоря Акинфеева?

– Вчера я ходил на матч "Краснодар" – "Зенит". Было любопытно в том числе и на него посмотреть. Лунев оправдал мои ожидания, – сказал Нигматуллин. – Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с "Краснодаром". За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один. Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.

– Почему Черчесов не вызвал Дзюбу?

– Он только в последних матчах начал играть. Дзюба не забил даже половины мячей Кокорина. Он просто еще не убедил тренерский штаб.

– Не думаете, что могла повлиять история с имитацией усов на фото?

– Нужно думать, что делаешь. Дразнить главного тренера – не самый разумный поступок, чтобы претендовать на место в сборной. Но, прежде всего, сказалась его игра.

– Кокорин, кстати, вернулся в сборную после этой истории.

– Он, во всяком случае, забивает. Правда, чтобы стать лидером сборной, ему за нее тоже надо забивать.

– Как думаете, теперь Дзюба не поедет на чемпионат мира?

– Сейчас вызваны другие кандидаты, которые попытаются использовать свой шанс. Все нужно доказывать на поле, а времени до чемпионата мира достаточно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)