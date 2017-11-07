Роман Зобнин: "Физически готов на 95 процентов"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, вызванный в сборную России для подготовки к контрольным матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) сказал, что за время восстановления от травмы получил много слов поддержки от болельщиков. Также хавбек допустил, что может написать автобиографию.

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

- Физически я готов на 95 процентов, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - За те пять месяцев, что восстанавливался от травмы, получил много слов поддержки от болельщиков. Как бы все не говорили, что не нужно торопиться, я хочу скорее вернуться в игру.

- Многие спортсмены пишут автобиографии. Хотели бы тоже попробовать?

- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.

- За какую команду болели в детстве?

- В детстве - ни за какую. У многих бывает так, за кого болеет папа, за того и сын. У меня папа - пилот. Так что, такого не было. Не было такого, чтобы хотел играть за какой-то клуб.

- Многие спортсмены пишут автобиографии. Хотели бы тоже попробовать?

- Если болельщикам будет интересно, почему нет. У меня довольно интересный путь в футболе. Так что, может быть.

- На какой позиции вам нравится играть больше всего?

- Я люблю играть там, куда меня поставят. Особого предпочтения нет - можно ближе к атаке, можно и глубже. Конечно, комфортнее всего мне играть в центре полузащиты.

- Некоторые болельщики говорят, что по стилю вы похожи на Дженнаро Гаттузо и Эдагар Давидса?

- Я похож на Зобнина, и ни на кого другого.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу