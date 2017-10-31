Массимо Каррера: "Зобнин не сыграет с "Севильей", но он закончил восстановление"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что еще не определился со стартовым составом. Специалист подчеркнул, что не хочет обсуждать форму испанского коллектива.
– Как оцените форму "Севильи"?
– Меня волнует моя команда.
– С вами прилетели Зобнин, Ещенко и Зе Луиш. Что скажете о состоянии каждого?
– Зобнин приехал не для того, чтобы играть. Его нет в заявке, он еще не закончил восстановление. По Зе Луишу и Ещенко решим в день матча. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
П_о_в_а_р
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