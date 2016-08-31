05:31 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Нойштедтер: "В Турции даже когда выйдем на разминку, будет мощный свист"

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Защитник сборной России и Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что погодные условия в Турции будут непростыми. В среду национальная команда проведет в Анталье товарищеский матч с турецкой сборной.

– Какой погоды стоит ждать в Анталье в 21.30, когда прозвучит стартовый свисток? – вопрос Нойштедтеру.

– Очень жаркой! Из-за этого мы летом всегда начинаем без четверти десять, и то это не сильно помогает. К тому же в Стамбуле высокая влажность. Как будет в Анталье, пока не знаю, здесь еще не играл. Но думаю, что точно так же.

– Насколько велик в Турции ажиотаж вокруг матча?

– Фанаты здесь в хорошем смысле больные по футболу. Нам надо готовиться к тому, что, когда у нас будет мяч, или если начнем разговаривать с судьями, стадион зайдется диким свистом. А уж если гол забьем... Да даже когда просто на разминку выйдем, будет очень громко! (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Нойштедтера

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