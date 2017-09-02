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22:04 | Футбол — Сборная России

РФПЛ поздравила Черчесова с 54-летием

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РФПЛ поздравила главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 54 года.

– Станиславу Черчесову 54 года. Поздравляем главного тренера сборной России с днем рождения! Счастья, здоровья и побед! – гласит сообщение в Твиттере лиги.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда провела 12 матчей (4 победы, 3 ничьи, 5 поражений).

Ближайший матч сборная проведет 3 сентября на "Арене Химки", соперником станет "Динамо". Начало матча – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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