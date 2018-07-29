"Ребята не сами пришли в министерство просить для себя эти звания!" Алдонин заступился за игроков сборной

Бывший капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин назвал заслуженным получение игроками национальной команды звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены выступили с критикой в адрес Министерства спорта РФ за присуждение футболистам вышеуказанных званий по итогам чемпионата мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала турнира. По их мнению, проход до этой стадии является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

– Как я понял, здесь вопрос все же не к футболистам, а к министерству спорта, которое по-разному оценивает победы спортсменов в разных видах, – цитирует Алдонина kp.ru. – Мне кажется, то, что сделали футболисты, – это большое дело. На чемпионатах мира мы давно не показывали хороших результатов, долгое время выйти из группы не могли. И все же ребята не сами пришли в министерство просить для себя эти звания...

На мой взгляд – оправданно, заслуженно получили звания мастеров спорта. Но в то же время есть спортсмены, которые добились много, но этих званий не получили.

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