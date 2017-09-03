Погребняк вышел на замену в матче Россия - "Динамо"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк появился на поле в товарищеской игре против сборной России. В начале второго тайма форвард заменил Вандерсона. Отметим, что в этом сезоне 33-летний футболист не играл в официальных матчах за клуб.

Помимо Погребняка в начале второго тайма у столичной команды на поле вышли Антон Соснин (ушел Анатолий Катрич), Алексей Козлов (Григорий Морозов), Антон Шунин (Сергей Нарубин) и Александр Сапета (Самба Соу).

Трансляция матча Россия – "Динамо"