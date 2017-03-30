16:40 | ФУТБОЛ — Сборная России

Олег Романцев: "У Черчесова есть все нужные качества"

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Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба Олегом Романцевым.

– Вы когда-нибудь думали, что Черчесов станет в будущем тренером, да еще возглавит сборную?

– Я и в отношении себя такого представить не мог! Если бы не Николай Петрович, в жизни бы не подумал, что стану тренировать. Когда Старостин предложил мне идти работать в "Красную Пресню", я ответил, что вряд ли смогу справиться. "Сможешь, Олег, – сказал Николай Петрович. – Ты ведь был капитаном, умеешь общаться с игроками, объединять их". Так все и началось. Черчесов у меня в команде тоже был капитаном. И все нужные качества у него есть.

– Как часто звонят вам ребята, ставшие тренерами?

– Бывает. Но в основном интересуются делами и здоровьем. А вот профессиональные вопросы не задают. Ведь отдав столько лет футболу, они и так все знают. Однажды, когда я уже работал в "Красной Пресне", хотел посмотреть тренировку Бескова. Но Константин Иванович не стал никого пускать, закрыл занятие. "Мне-то можно", – спрашиваю его. "А зачем тебе? Ты и так все уже знаешь!", – ответил Бесков. Вот то же самое могу сказать и про моих ребят. Они и так все – большие профессионалы, и мои советы им не нужны.

– Тогда давайте просто пожелаем Черчесову удачи в его нелегком деле.

– От всей души сделаем это.

Олег Романцев: "На два часа я вернулся в свой "Спартак"

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