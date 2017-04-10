Олег Иванов: "С Черчесовым о вызове в сборную не разговаривал"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов отметил, что с удовольствием поедет в сборную России, если получит вызов. При Станиславе Черчесове игрок в команду не вызывался.

– Нет, с Черчесовым не разговаривали, – цитирует ТАСС Иванова. – А смысл? Есть понимание того, что тренер не враг себе – если кто-то будет сильнее, он, конечно, вызовет его. Наверное, сейчас такой момент, что обстоятельства не позволяют показывать тот футбол, который ждет от меня Станислав Саламович. А может, и не ждет, не знаю. Не вижу смысла разговаривать с тренером, и он, видимо, тоже – если я буду нужен, то, наверное, вызовут. Вызовут - с удовольствием поеду, не вызовут – буду играть за клуб.