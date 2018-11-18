Нойштедтер хочет сыграть со Словакией. Футболист назвал желаемых соперников

Защитник сборной России Роман Нойштедтер назвал желаемых соперников в преддверии жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, которая состоится в декабре.

– Пускай будет Дания и Венгрия, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Затем Словакия. Очень хочется сыграть против одноклубника Мартина Шкртеля. Добавил бы сюда еще Ирландию и Норвегию.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).