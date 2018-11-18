20:08 | Футбол — Сборная России

Нойштедтер хочет сыграть со Словакией. Футболист назвал желаемых соперников

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер назвал желаемых соперников в преддверии жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, которая состоится в декабре.

– Пускай будет Дания и Венгрия, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Затем Словакия. Очень хочется сыграть против одноклубника Мартина Шкртеля. Добавил бы сюда еще Ирландию и Норвегию.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Швеция - Россия

 

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-153506828_201492

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