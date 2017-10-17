Никита Симонян: "Будем надеяться, что Россия не проиграет сборным Аргентины, Испании и Бразилии"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян уверен, что организация избрала верную стратегию проведения товарищеских матчей между сборной России и топ-командами. По словам прославленного ветерана, для отечественных игроков они станут хорошей проверкой.
Напомним, что сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией. Ранее стало известно, что 10 ноября россияне проведут матч с Аргентиной, а 14 ноября – с Испанией.
– Это абсолютно верная позиция (проводить товарищеские матчи с топ-командами. – Прим. "СЭ"). Аргентина, Испания и Бразилия – сильнейшие сборные мира, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.
Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей. Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки.
В марте сборная России сыграет с Бразилией //
Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Никита Симонян
yakepetrov
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18:42
marksan
Извините, прадедушка, но наша нынешняя сбродная всё может!
18:12