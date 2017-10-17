В марте сборная России сыграет с Бразилией

Российский футбольный союз (РФС) достиг договоренности о проведении одного из двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в марте 2018 года, информирует пресс-служба организации.
23 марта россияне в Москве встретятся с Бразилией. Стадион и время начала игры РФС объявит дополнительно.
Ранее стало известно, что соперниками россиян по контрольным матчам, которые состояться в ноябре, будут команды Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Обе встречи состоятся в России.
Напомним, в октябре 2016 года глава РФС Виталий Мутко выразил надежду, что в первом матче в истории обновленных Лужников в ноябре сборная России примет Аргентину или Бразилию. При этом Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сыграет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
ЮКИ
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Шуваловец
в 1977 году сборная СССР встречалась с Аргентиной и Голландией. Оба матча закончились 0:0. Через год Аргентина и Голландия играли в финале ЧМ. На результатах сборной СССР те матчи никак не отразились, ЧМ78 сборная СССР смотрела по телевизору
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